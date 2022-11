(Di martedì 15 novembre 2022)(ITALPRESS) –Italia sarà protagonista di, in programma a FieraRho dal 18 al 20 Novembre.è il Salone dell’Auto Classica e Sportiva, amato e seguito da tutti gli appassionati. Il Salone offre una grande esposizione di auto per tutti i gusti e di tutte le epoche, dalle classiche più iconiche alle Youngtimer più ricercate, fino ai pezzi unici che faranno la storia di domani, proposte in vendita dai più importanti operatori del settore.Lo stand(Padiglione 7-stand A09) invita alla scoperta della gamma attuale della Marca, con l’expo statica di 4 auto: la NuovaA110, la NuovaA110 GT, la NuovaA110 S e la S.L. Tour ...

Yahoo Finanza

...stagionale per la velocità maschile e femminile dovrà aspettare ancora un anno per andare in. ... L'impatto dei cambiamenti climatici ogni anno è più forte e le regionicome la Valle d'Aosta ......Championship è rimasto a Sakhir per i tradizionali Rookie Test di fine stagione e andati in... Ha chiuso la classifica Matthieu Vaxivière con l'A480 Gibson, quinto e più lento rispetto alle ... Alpine va in scena a Milano AutoClassica La versione a trazione integrale della Fiat Panda è stata tolta senza tante cerimonie dal listino della Casa dopo quasi quarant’anni di onorata carriera. Cosa sta succedendo(ANSA) - MILANO, 14 NOV - Sarà il Coro ANA Milano 'Mario Bazzi' ad aprire, con i canti tradizionali degli alpini, l'incontro che celebra i 150 anni delle truppe alpine dell'esercito. L'evento si terrà ...