Agguato ad Anzio | spari nella notte | colpito un uomo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 15 novembre 2022) Si continua a sparare ad, sul litorale romano. E prima dell’episodio di questa mattina alle 10.30 a Corso Italia, dove un ragazzo di circa 35 anni è statoe rimasto ferito,ci sono stati altri. E altri colpi di arma da fuoco che hanno ‘centrato’ un. Questa volta, però, è successo intorno alle 2 di, in via dell’Oratorio di Santa Rita., sparatoria in strada: ferito unDue sparatorie a distanza di poche ore Due, quindi, le sparatorie, o forse agguati, ad. A distanza di poche ore. Il primoappena trascorsa, intorno alle 2, in via dell’Oratorio di Santa Rita, il secondo alle 10.30 di questa mattina a Corso Italia, in ...