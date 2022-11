(Di lunedì 14 novembre 2022) La prima parte di stagione è appena terminata. Il, con qualche brivido nel finale, ha vinto anche contro l’Udinese di Sottil e ha conquistato l’11esima vittoria consecutiva riuscendo così a tenere a debita distanza le inseguitrici. La vittoria di sabato porta anche la firma di Victor Osimhen, grande protagonista di questa prima parte di campionato. L’attaccanteno, infatti, ha già totalizzato 9 reti in Serie A nonostante un infortunio muscolare subito contro il Liverpool in Champions League che lo ha tenuto a lungo lontano dai campi. Sabato pomeriggio, Osimhen ha aperto le danze contro la squadra friulana realizzando la rete dell’1-0 che ha indirizzato il match in favore dei partenopei. L’attaccante azzurro, nell’ultimo ha mostrato una forma invidiabile che gli ha permesso di diventare uno degli attaccanti più decisivi del nostro ...

Spazio Napoli

Non è ilad aver sofferto per raccogliere i punti presi: lafinale contro l'Udinese è un incidente di percorso, mentre la fatica del Milan (2 vittorie nelle ultime 5, sempre in ...... eccetto il, tutte le altre squadre si sono pareggiate a livello di classifica. Tutte hanno commesso errori e perso punti importanti, anche noi, negli scontri diretti.per ... Preoccupazione Napoli, la Nigeria comunica l’infortunio di Osimhen! Kvaratskhelia derubato, ladri in casa mentre dormiva. Il padre svela tutto a un giornalista georgiano. E' stato davvero sfiorato il dramma ...I partenopei volano, le altre big stentano (ma vincono): a gennaio un mese per decidere la corsa scudetto mentre per la Champions League è tornata la Juventus. Non è il Napoli ad aver sofferto per rac ...