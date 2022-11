Pallamano Benevento | ecco il primo successo | Sporting Gaeta ko 26-19

(Di lunedì 14 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Vittoria convincente dellanella seconda giornata del campionato di serie B. I ragazzi di Andrea Sangiuolo hanno superato al Pala Valentino Ferrara loClub, reduce da una larga vittoria al debutto nel torneo. L’obiettivo dei giallorossi era rialzare la testa dopo il ko di Fondi e il traguardo è stato tagliato senza indugi. Mai in bilico la sfida giocata nel Sannio, con Galliano e compagni sempre al comando delle operazioni, bravi a gestire il vantaggio in varie fasi della partita e a porre rimedio a un paio di black out che avrebbero potuto compromettere la calvalcata verso la conquista dei due punti. Nei momenti di difficoltà è stato però bravissimo il portiere Francesco Coviello, che ha letteralmente chiuso la saracinesca dando enorme fiducia ai ...

