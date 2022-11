Mediaset in lutto | un malore improvviso se l' è portata via

Ad annunciare pubblicamente la sua scomparsa ci ha pensato Tgcom24 ed il direttore Paolo Liguori, che hanno espresso ' vicinanza alla famiglia in questo momento di dolore '. Sara ...commenta E' scomparsa improvvisamente e prematuramente all'età di 53 anni Sara Monzani, che lavorava nel servizio ristorazione del campusdi Cologno Monzese. Lavoratrice indefessa, sempre gentile, disponibile e sorridente con tutti. Il direttore Paolo Liguori e la redazione di Tgcom24 si stringono alla famiglia in questo ...Aveva appena finito di festeggiare la vittoria contro la Fiorentina, ultimo appuntamento prima della pausa per i Mondiali in Qatar. Il Milan ancora secondo, sempre a 8 punti di distanza dal Napoli. Qu ...Sara Monzani, che lavorava nel servizio ristorazione del campus Mediaset, è morta a 53 anni a causa di un malore improvviso.