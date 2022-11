(Di lunedì 14 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:30 Purtroppo, vista l’eliminazione dei due azzurri impegnati in gara, la nostrafinisce qui. OA Sport vi augura un buon proseguimento di serata e vi ingrazia per averci seguiti. 18:27 Purtroppo laper le prestazioni diAle, sopratutto, per quella di, l’Italia poneva grandi speranze in questa giornata inaugurale, ma purtroppo per le medaglie bisognerà aspettare. Vi ricordiamo che entrambi gli azzurri sono statiaidi finale. 18:24 L’ultimo a qualificarsi agli ottavi di finale è l’ucraino Kostiantyn Kostenevych, eliminato Faysal Sawadogo. 18:21 Ali Mambrouk s ...

OA Sport

Non poteva esserci inizio migliore per i tifosi italiani, che vedranno gareggiare nella categoria - 80 kg maschile Simone Alessio : l'azzurro, in un grande periodo di forma con una sola sconfitta in ...Jung's 30 - minute speech on "The New Level of Sports Experience" was- streamed around the ...//mma.prnewswire.com/media/1923423/4DLive_Service_Watching__matches_4DLive.jpg View original ... LIVE Taekwondo, Mondiali 2022 in DIRETTA: Giada Al Halwani e Simone Alessio eliminati ai sedicesimi, delusione enorme Simone Alessio : l'azzurro, in un grande periodo di forma con una sola sconfitta in tutta la stagione, punta al titolo iridato da #1 nel ranking. Non mancheranno i rivali che proveranno a ostacolare l ...L’attrice romana, peraltro cintura nera di taekwondo, nei suoi live porta spesso sul palco i brani del Califfo, con bellissime interpretazioni molto apprezzate dal pubblico.