Calciomercato.com

IL CALENDARIO: 22 novembre, ore 20 -- Australia 26 novembre, ore 17 -- Danimarca 30 novembre, ore 16 - Tunisia -LA STELLA - E' una stella a due punte quella che brilla sul ...Difensori: Lucas Hernandez (Bayern Monaco, Germania), Theo Hernandez (Milan, Italia), Presnel(Paris Saint - Germain,), Ibrahima Konate (Liverpool, Inghilterra), Jules Kounde (... Francia, Kimpembe dà forfait per i Monadiali. Disasi al suo posto Deschamps convoca l'attaccante del Gladbach, ma perde il difensore del PSG: al suo posto entra in lista Axel Disasi, centrale in forza al Monaco.Kimpembe, difensore del PSG, è tornato dall'infortunio e ha parlato delle sue condizioni fisiche in vista del Mondiale ...