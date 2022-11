Calendario ATP Finals 2022 oggi | orari partite 14 novembre | ordine di gioco | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 novembre 2022) Seconda giornata di ATPin arrivo nella loro seconda edizione al Pala Alpitour di Torino, casa dell’ultimo torneo della stagione sul circuito maschile fino al 2025. In campo il girone Rosso, quello che sulla carta (e solo quella) è stato giudicato come il più competitivo, senza tener conto di vari aspetti del Verde. Si parte nel pomeriggio con il confronto tra russi: Daniil Medvedev sfida Andrey Rublev. Quattro successi su cinque per l’ex numero 1 del mondo (o meglio, 5 su 6, per i soliti distinguo dell’ATP negli scontri diretti), che però ha perso l’ultima partita, nel 2021 in semifinale a Cincinnati. Alla sera Stefanos Tsitsipas si trova di fronte Novak Djokovic. 9-2 il conto a favore del serbo, che ha sconfitto il greco nelle ultime otto occasioni in cui i due si sono affrontati, compresa la recente semifinale del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Next Gen ATP ...