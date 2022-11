Biden-Xi | un incontro incentrato “sulla pace nel mondo” | ma le distanze fra i due restano ancora ‘siderali’

(Di lunedì 14 novembre 2022) Nucleare a parte, oggi in realtà a ‘terrorizzare’ seriamente gli Stati Uniti non è la Russia ma la Cina, Nello specifico, l’enorme potenziale economico della Grande Muraglia, che con il tempo rischia di monopolizzare l’intero sistema mondiale dell’export. Ecco perché, in realtà, a questo vertice del G20 di Bali, apremeva molto di più incontrare il leader di Pechino che non quello di Mosca. Tra Joee Xi Jinping una amichevole stretta di mano e ‘affettuosi convenevoli’ Così, a distanza di 10 anni dal loro‘live’ a Pechino( e ad un anno da quello telefonico), ecco che Joee Xi Jinping sono tornati a stringersi la mano. “E’ bello vederla“, la frase con la quale il presidente statunitense ha accolto l’omonimo cinese. Dal canto suo invece Xi Jinping ha tenuto a sottolineare che “Stati Uniti e Cina ...

E' quanto ha detto il presidente cinese Xi Jinping al presidente Usa Joedurante il lorobilaterale a margine dei lavori del G20 a Bali secondo il resoconto fornito dal ministero degli ...L'attesa più ottimistica per l'- Xi profila come buon risultato che serva a 'non deteriorare ulteriormente' le relazioni Usa - Cina, secondo le parole di fonti statunitensi: questo la ...È durato tre ore il summit tra i presidenti americano Joe Biden e cinese Xi Jinping: i due hanno parlato «in modo schietto» di Taiwan, Ucraina e economia. Lo dice la Casa Bianca, aggiungendo che il ...