Ascolti tv 13 novembre 2022 | Atto di Fede su Rai1 la più vista

(Di lunedì 14 novembre 2022)tv: Rai 1 la più, poi Rai3disuvince la gara degliTv di ieri sera con il 18,7% e 3,228 milioni di contatti. Domenica scorsa il finale di Mina Settembre aveva fil 28,8% e 5,076 milioni. Seconda piazza per Che Tempo Che Fa che su Rai3 ha registrato l’11,6% di share media con 2,276 milioni di telespettatori. La settimana scorsa Che tempo che fa su Rai3 era statada 2,157 milioni di persone, il 10,9% di share. Terzo posto per Il Gladiatore su Canale 5 che ha raggiunto il 10,6% di share e 1,692 milioni di spettatori. Settimana scorsa su Canale 5, il film Il richiamo della foresta aveva raccolto il 9,6% di share media con 1,777 milioni.tv altre reti Questa domenica, appena giù dal ...

