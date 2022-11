Anastasia uccisa dall’ex marito a 23 anni | il cadavere in un trolley

Da quanto si apprende la donna sarebbe stata, in quanto sul suo corpo sono stati trovati ...pochi giorni addietro aveva denunciato il marito per violenza, poi era stata ospitata a casa ...È stata trovata senza vitaAlashiri , la giovane donna di 23 anni di cui ieri era stata segnalata la scomparsa a . Il cadavere è stato rinvenuto lungo il torrente Arzilla. Si tratta di una giovane ucraina, in un ...Epilogo tragico per Anastasia, la giovane di 23 anni ucraina scomparsa da alcuni giorni a Fano. La giovane, che era madre di un bambino di due anni e faceva la cameriera in un ristorante di Fano, è… L ...FANO – “Quanto accaduto ha dell’incredibile e dello spaventoso”. Così il sindaco Massimo Seri commenta quanto accaduto ad Anastasia, la 23enne uccisa a coltellate dal compagno. “Queste sono quelle ...