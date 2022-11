Ultime Notizie – Parlamento | ipotesi consulenza per Crimi-Taverna

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 13 novembre 2022) Chiusa la partita per le nomine di governo ad inizio novembre, c’è spazio per nuovi incarichi nelle istituzioni, nei gruppi parlamentari e nei ministeri per i tanti esponenti dei partiti rimasti fuori dalla corsa agli incarichi. A tenere banco il caso dei due ex parlamentari del M5S, l’ex reggente Vitoe la ex vicepresidente del Senato, Paola, che secondo quanto riporta il quotidiano Repubblica, starebbero per firmare un contratto dicon i gruppi pentastellati di Camera e Senato, una sorta di compensazione dopo essere rimasti vittima della tagliola del doppio mandato. “Avrò 70mila euro dal mio gruppo? Ma io non ne so nulla, oggi è domenica, sono una cittadina normale che la domenica fa altro, e comunque non sono stati determinati i contratti…”. dice all’AdnKronos la pasionaria. L’ex ...