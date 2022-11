Terremoto nel Napoletano | due scosse nei Campi Flegrei - Cronaca - quotidiano net

Due scosse didi magnitudo 2.7 e 1.5 sono state registrate tra ieri sera e stamattina 13 novembre. L'epicentrogolfo di ...Non si tratta certo della celebre Bolla dei Tulipani che devastò l'economia olandesefebbraio ... Dunque, se non siamo all'esplosione della bolla si tratta però dell'ennesimo crypto -che ...Due scosse di terremoto di magnitudo 2.7 e 1.5 sono state registrate tra ieri sera e stamattina 13 novembre. L'epicentro nel golfo di Pozzuoli ...ROMA- «Ho voluto sentire il presidente della Regione Marche per assicurargli la vicinanza del governo Meloni alle famiglie ed alle imprese danneggiate dalle ...