Risultato midterm mi rende più forte E Biden esulta

(Di domenica 13 novembre 2022) "So che ci arrivo più". Così il presidente degli Stati Uniti, Joe, commentando i risultati delle elezioni dinell'ottica dell'incontro previsto domani con il presidente cinese Xi Jinping.ha pronunciato queste parole in Cambogia dove sta assistendo al summit dell'Asean. "Conosco Xi Jinping, e lui conosce me", ha aggiunto. "Abbiamo pochissimi malintesi. Dobbiamo solo capire quali sono le linee rosse". Sarà il primo incontro diin persona con il presidente cinese dall'inizio del suo mandato.

Proprio Biden sarà tra i più impegnati, arrivando a Bali rafforzato dal risultato delle elezioni di midterm che lo vedono con il Senato ancora sotto il controllo dei Democratici e la camera in bilico.