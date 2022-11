Per una rivalità prevedibile Biden e Xi al primo faccia a faccia per scongiurare una pericolosa escalation

(Di domenica 13 novembre 2022) Lo scontro su Taiwan, la guerra in Ucraina, la crisi economica, le provocazioni della Corea del Nord. Nessuno si aspetta miracoli dall'incontro al G20 di Bali, i leader si presentano in un solo apparente momento di forza delle loro leadership e preparano un confronto senza concessioni, ma con la volontà di ritrovare un dialogo

L'Amico del Popolo

Allo stesso modo, ha anche scelto di includere una storia d’amore nel film, per esplorare le emozioni di un giovane che è destinato a trasformarsi in un guerriero.Una Nocerina disastrosa lascia l'intera posta in palio al Matera. I rossoneri, guidati in panca da Favasuli per la squalifica di Zavettieri, iniziano a tirar fuori la testa solo dopo il terzo ...