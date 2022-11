Nessuna lezione dalla Francia che schiaccia le ex colonie Paragone | abbassate la cresta

Leggi su iltempo

(Di domenica 13 novembre 2022) Mi viene da canticchiare Bartali, stupenda canzone di Paolo Conte avvitata tra donne scontrose, bei mazzi di rose e paracarri, sandali e nasi tristi come una salita e occhi allegri da italiani in gita. Già, è sempre un complesso di cose che fa sì che ci fermiamo qui a fare i conti con i soliti «francesi che si incazzano - lo dice lui lassù da Asti - e i giornali che svolazzano», impregnati di articoli sui rapporti tesi tra Parigi e Roma, con i cugini transalpini con il ditino alzato pronto a impartire lezioni. Nemmeno il tempo di farsi dare l'incarico dal presidente Mattarella che già Giorgia Meloni doveva fare i conti con le damine di Macron e la loro voglia di darci voti, giudizi, promozioni o bocciature. Forse anche perché quelli che piacciono a loro li premiano con le onorificenze: da D'Alema a Letta, da Tajani a Emma Bonino, i politici non mancano affatto. Sembrava finita e invece ...