Maltempo | allerta gialla in sei regioni

(Di domenica 13 novembre 2022) (Adnkronos) – Arrivano piogge e temporali nel Centro Sud. L’avviso della Protezione Civile prevede dalla notte di oggi, domenica 13 novembre, precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Lazio e Campania e il persistere dell’instabilità sulla Sicilia, specie settori occidentali e meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 14 novembre,su settori di Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Molise e sul versante sud-occidentale della Sicilia. Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento ...

Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica per temporali. Nel Lazio domani allerta meteo gialla per temporali dal mattino e per le successive 12 ore.