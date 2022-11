Luca Salatino scompare per ore | l’ex tronista si ritira dal GF Vip?

Dopo l'ennesimo crollo emotivo di(dietro non ci sarebbe solamente la mancanza della fidanzata Soraia ) al Grande Fratello Vip , su Twitter è spuntata fuori la tesi "abbandono in diretta".abbandona il ...Nikita 'dove cavolo staviMi dispiace avevo pensato a)' George 'tranquilla' lei glif a compagnia per cena. Vogliono parlare con Daniele dopo le battute ad oriana non l'han mai visto ...Caos al GF Vip 7: il Covid-19 entra nella casa più spiata d'Italia e, oltre alla quarantena, c'è anche un nuovo abbandono.Luca Salatino abbandona la Casa del Grande Fratello Vip 7 La nuova crisi: ecco cosa potrebbe accadere durante la diretta del 14 novembre.