LIVE Ruud-Auger-Aliassime | ATP Finals 2022 in DIRETTA | a breve comincia il primo match a Torino

(Di domenica 13 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.10 Grande accoglienza per entrambi i giocatori: ail pubblico si sta già scaldando. 14.08 Aurelie Tourte è il giudice di sedia. 14.06 Ila entrare in campo è Felix, poi Casper. 14.04 Nel gruppo verde ci sono anche Rafa Nadal e Taylor Fritz, che scenderanno in campo stasera alle 21.00. 14.01 L’impianto ospitante è sempre il Pala AlpiTour che l’anno scorso ha ospitato anche parte delle finali di Coppa Davis. 13.58ha vinto due dei tre precedenti, di cui uno quest’anno a Montreal addirittura 6-1 6-2. 13.55 Prima partecipazione alleperche è il secondo canadese di sempre ad arrivare a questo ...

