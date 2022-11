Il modello Meloni non è un diversivo

(Di domenica 13 novembre 2022) La pericolosità del governoè spesso risolta così: sarà quasi tutto uguale, in economia le mani sono legate – da energia, Ucraina, effetti del Covid, inflazione -, in politica L'articolo proviene da il manifesto.

... una rete di trasporti capillare e accessibile economicamente, undi rappresentanza ...attraversano trasversalmente diversi temi e verrà sottolineata l'opposizione al Governoe all'...Il Ponte sullo Stretto è sostanzialmente una priorità per il Governo guidato da Giorgiae ... Roberto Occhiuto e Renato Schifani, dove si è parlato anche del 'Genova' da applicare al ...Ponte sullo Stretto: il Ministro Salvini è al lavoro per la sua realizzazione E’ nel programma del Centro/Destra che vinse le elezioni lo scorso 25 settembre e, da subito, il Ministro per le Infrastru ...La stretta dovrebbe ripartire proprio dai provvedimenti firmati dal tandem Salvini-Piantedosi al Viminale, in parte bocciati dalla Consulta, poi superati dal ...