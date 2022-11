Fallito un test del supersiluro nucleare Poseidon?

ilmessaggero.it

... all'81', l'Australia ha trovato la meta con Neville: Donaldson ha peròla trasformazione, ... tornerà in campo fra una settimana a Genova per affrontare il Sudafrica nell'ultimomatch ...AGI - Grande vittoria dell'Italrugby nel secondomatch delle Autumn Nations Series 2022. Allo stadio 'Franchi' di Firenze gli azzurri del ct ... Donaldson ha peròla trasformazione, ... Putin, il test nucleare (fallito) del siluro Poseidon nel Mar Glaciale Artico: ecco cosa è andato storto Vittoria dell'Italrugby nel secondo test match delle Autumn Nations Series 2022. Allo stadio 'Franchi' di Firenze gli azzurri del ct Crowley riescono a piegare l'Australia per 28-27, per quello che è ...Nel corso delle ultime settimane le navi della marina russa nel Mar Glaciale Artico avrebbero iniziato a testare il siluro Poseidon, una testata nucleare con un’autonomia di circa ...