F1 | Gp Brasile | Russell al comando a metà gara davanti a Perez e Sainz

(Di domenica 13 novembre 2022) San Paolo, 13 nov. -(Adnkronos) - Georgeè ala circa(35 giri effettuati sui 71 previsti) del Gp del. L'inglese della Mercedes precede il messicano della Red Bull, lo spagnolo della Ferrari Carlose il connazionale e compagno di squadra Lewis Hamilton. Dodicesimo posto per l'altra Rossa del monegasco Charles Leclerc, coinvolto in un incidente con Lando Norris al 7° giro, ancora più indietro il campione del mondo, l'olandese della Red Bull Max Verstappen 15°, penalizzato di 5" dopo un contatto con Hamilton.

...Schumacher e Ocon Pit per Alonso che monta gomme medie Hamilton supera Vettel e poi prende Norris e supera anche lui Verstappen viene penalizzato di 5' per l'urto con Hamilton 13° giro -ha ...... Verstappen attacca Hamilton alla prima curva all'esterno, ma urta il rivale e perde l'ala mentre Hamilton perde diverse posizioni Davanti c'èseguito da Hamilton Verstappen Perez Norris ...Dopo la bellissima Sprint Race, prepariamoci ad altri 71 giri ad Interlagos: segui la cronaca LIVE della Gara del GP del Brasile di F1.24° giro - Perez in crisi con le soft va ai box per le medie 23° giro - Leclerc ai box per montare gomme soft rientra 17esimo. 22° giro - Russell continua forte mentre Perez ...