Domenica In | ospiti 13 novembre 2022

(Di domenica 13 novembre 2022) Oggi, 13, tornerà in ondaIn, il contenitorele pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, con tanti, alcuni in collegamento e altri direttamente in studio. Ospite d’eccezione sarà Anthony Delon, che si racconterà in un’intervista in cui ripercorrerà la sua infanzia e il suo non facile rapporto con i genitori Alain e Nathalie Delon. Rosanna Banfi parlerà, invece, del bellissimo rapporto che la lega al papà Lino e alla mamma Lucia, dei suoi 30 anni di matrimonio con l’attore Fabio Leoni e del difficile momento vissuto nel 2009 a seguito della scoperta di un tumore al seno. Marina Occhiena poi racconterà gli anni vissuti da cantante solista a seguito dell’uscita dai Ricchi e Poveri, fino alla celebre reunion al Festival di Sanremo nel 2020, per poi esibirsi con il ...

Gli stessisono stati scelti seguendo i numerosissimi suggerimenti ricevuti dagli studenti ... In occasione della "Giornata mondiale dei diritti del fanciullo", in programma20 novembre, ...Gli stessisono stati scelti seguendo i numerosissimi suggerimenti ricevuti dagli studenti ... In occasione della "Giornata mondiale dei diritti del fanciullo", in programma20 novembre, ...Oggi, 13 novembre 2022, tornerà in onda Domenica In, il contenitore domenicale pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, con tanti ospiti, alcuni in collegamento e altri direttamente in studio. Osp ...Appuntamento domenicale su Rai3 con Mezz'ora in più , dalle ore 14.30, anche oggi 13 novembre 2022. Alla conduzione Lucia Annunziata ...