Decreto aiuti quater | preoccupano le modifiche al superbonus 110%

Le pressioni Al momento, in attesa del testo definitivo delQuater (atteso la prossima settimana) lo scadenzario per i condomini che puntano al 100 per cento resta quello indicato ...Tagliare il cuneo fiscale. Confindustria torna a chiederlo a gran voce dal Forum delle Pmi a Modigliano Veneto, perché se nelvarato dal governo ci sono 'provvedimenti positivi' quello che sta mancando, rincara Carlo Bonomi, è 'un intervento strutturale sui temi del lavoro'. Viale dell'Astronomia lo sta dicendo ...ROMA - Il Decreto aiuti quater appena approvato dal governo Meloni prevede la proroga della riduzione delle accise sui carburanti, nonché le modifiche al super ...Non è la prima volta che il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ne parla. Lo aveva già fatto nel discorso alle Camere con cui aveva chiesto la fiducia. Meloni aveva parlato di ...