Cosa aspettarsi da Lula e dal suo “Brasile sovrano” L’analisi di Parolari

(Di domenica 13 novembre 2022) Quando viaggia per il mondo, il presidente eletto delLuiz Inácioda Silva sente che alla comunità internazionale un certomanca. “Al mondo manca quel, che parla alla pari con i paesi più ricchi e potenti, e contribuisce allo sviluppo dei paesi più poveri”, ha dettonel discorso di ringraziamento lo scorso 31 ottobre, dopo essere stato eletto per la terza volta alla guida del gigante sudamericano. Nello stesso discorso, il leader socialista del Partido dos Trabalhadores (PT) non si è tirato indietro, delineando da subito le battaglie che sogna di portare avanti sia a Brasília sia nel mondo. In patria, riconciliare un paese politicamente squarciato in due, puntando su crescita economica, riforme sociali e protezione dell’ambiente. All’estero, ...