Ballando | Montesano espulso per la maglietta della X Max La Rai | ' Inaccettabile'

(Di domenica 13 novembre 2022) 'Quanto accaduto ieri sera a 'con le stellè, in onda su Rai1, è. Resta inammissibile che un concorrente di un programma televisivo del servizio pubblico indossi una...

È decisione, dunque, della Rai interrompere la partecipazione di Enricoalla trasmissione del sabato sera 'con le stellè'. È quanto si legge in una nota di viale Mazzini.L'esclusione dal programma tv - La Rai, definendo 'inaccettabile' quanto accaduto e chiedendo'scusa a tutti i telespettatori', ha deciso di escludereda 'con le stelle'. I ...ROMA - Enrico Montesano espulso da Ballando con le Stelle. «Quanto accaduto ieri sera a 'Ballando con le stellè, in onda su Rai1, è inaccettabile. Resta inammissibile che un concorrente di un ...Enrico Montesano è stato cacciato da "Ballando con le stelle" per aver indossato una maglietta della X Mas. La decisione della Rai è arrivata dopo una giornata ...