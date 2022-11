“Alfonso Signorini ti ricordi quando siamo andati insieme a Vercelli? Avevo una cotta per te” | il conduttore del GFVip risponde a un ex compagna di classe

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 novembre 2022) Com’erada ragazzo? Lo racconta una sua exdi scuola che per mettersi in contatto con lui ha fatto ricorso alla posta di Chi. Come direttore del settimanale,ai lettori e stavolta ha scelto dire proprio a lei, Emanuela: “Carissimo, quanto tempo e? passato! Sono Emanuela, tua exdial liceo. Tu certo non ti ricorderai di me, ma io sì. Anche perche? sarebbe impossibile non farlo, visto il lavoro che fai. Tiper incontrare la mitica professoressa Cerutti? Che avventura quel giorno… Sai, da tempo ...