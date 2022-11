AEW | ROH Final Battle andrà in onda in un orario particolarmente benevolo per l’Italia

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 13 novembre 2022) Ottime notizie per gli appassionati di wrestling italiani ed in particolare quelli che seguono la AEW e la Ring of Honor che per una volta non dovranno fare le ore piccole per vedere il PPV del sabato sera. A causa di circostanze particolari -infatti- il PPV, previsto per il 10 dicembrein scena alle 4 PM ET, ossia le 22 ore italiane con il pre show che inizierà alle 21. Unpraticamente da prime time per il pubblico del nostro paese che per una volta non sarà costretto ad una notte in bianco per seguire in diretta le gesta di Chris Jericho e co. A convincere la compagnia di Tony Khan ad anticipare rispetto al solito l’evento è stata la concomitanza con il tradizionale match di footbal tra marina ed esercito. Un evento di college football molto seguito che ha suggerito l’opportunità di ...