Serie C 2022 2023 | il Pordenone continua a vincere | tris al Piacenza e primo posto in solitaria

(Di sabato 12 novembre 2022) Nel match valevole per la tredicesima giornata del campionato di, ilsbancae vola alin. Termina 3-0 l’incontro dello Stadio Leonardo Garilli, dominato dagli ospiti e deciso dalle reti di Bassoli e Dubickas, e l’autogol di Masetti. In virtù del pareggio del Renate, ilsi stacca e vola alda solo a quota 26 punti. Ancorato alla penultima piazza invece il, che dopo tre risultati utili di fila torna alla sconfitta. SITO LEGA PRO LA PARTITA – Buon avvio del, propositivo fin da subito e bravo ad imporre il suo gioco. Ilsi affida principalmente ...

Sky Sport

Juventus: tutte le notizieA: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie Gasport 12 novembre'Il governo Meloni, nel giro di poche ore, ha dimostrato la sua debolezza con unadi gaffe, incertezze ed errori' nella gestione dei migranti, con la Francia, 'e più in generale nei rapporti diplomatici'. A dirlo, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo , su La7 , è stato il ... Probabili formazioni Serie A della 15^ giornata: le news dai campi Sebbene il film non sia considerato canonico (o, per lo meno, non lo sono tutte le parti che non sono state adattate nel manga), l’autore della serie ha comunque partecipato al suo sviluppo. Questo ...Il 16 novembre uscirà il capitolo finale di Tokyo Revengers, una delle serie manga forse più seguite degli ultimi anni. Iniziata nel 2017 sulle pagine della rivista Weekly Shonen Magazine, la serie ha ...