Prezzi biglietti per Salmo a Roma nel 2023 e a Catania | al via le prevendite

Leggi su optimagazine

(Di sabato 12 novembre 2022) Al via la prevendita deiper le nuove date dinele a. L’artista annuncia due appuntamenti da non perdere previsti per il prossimo anno e tra questi spunta lo show al Rock in. Tra le prime sorprese della line up di Rock inc’è infatti proprio il ritorno di: sarà sul palco dell’Ippodromo delle Capannelle il 13 luglio. Con oltre 2,8 miliardi di streaming totali, 63 dischi di platino e 39 dischi d’oro, dopo il concerto-evento dello scorso luglio allo Stadio San Siro di Milano,annuncia due eventi imperdibili attesi per la prossima estate.nelI ...