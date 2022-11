Michelle Hunziker e Trussardi beccati così | non ci sono più dubbi

(Di sabato 12 novembre 2022) Trae Tomasosembra tornato il sereno.felici e molto affiatati insieme alle figlie Sole e Celeste, esattamente come ai vecchi tempi in vacanza alle Dolomiti. Non era scontato che potessimo rivederli nuovamente insieme, l’uno al fianco dell’altra. Eppure, le foto presenti su Diva e Donna, raccontano di un feeling ritrovato … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

... '20 anni così' "SAREMO IN SEI" Beatrice Valli sfoggia il pancione e conferma la gravidanza A MILANO Benedetta Parodi, shopping d'autunno con il figlio Diego COME AI VECCHI TEMPIe ...... '20 anni così' "SAREMO IN SEI" Beatrice Valli sfoggia il pancione e conferma la gravidanza A MILANO Benedetta Parodi, shopping d'autunno con il figlio Diego COME AI VECCHI TEMPIe ...Tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sembra tornato il sereno. Sono felici e molto affiatati insieme alle figlie Sole e ...Michelle Hunziker è partita alla volta di Roma per fare visita ad Alessia Solidani, la sua parrucchiera di fiducia ...