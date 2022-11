“Il sovrano paghi con la vita” Il mistero del post di Dugin su Putin

(Di sabato 12 novembre 2022) Si è forse rotto qualcosa al Cremlino? La ritirata da Kherson segna la battuta di arresto della cosiddetta “operazione speciale”? Sarà in grado di rompere l’unità attorno all’autocrate? Sono tante le domande che sgorgano dalla lettura di queldi Alexandr, l’ideologo di, come lo chiamano alcuni, un messaggio che sembra un attacco al Presidente della Russia. “Anche l’autocrazia ha un aspetto negativo – scriverebbe-. Potere totale in caso di successo, ma anche totale responsabilità in caso di fallimento”. Secondo il Mirror e secondo l’Ansa e i giornali italiani, ildi Telegram sarebbe stato rimosso. Su un canale che riporta la foto di, però, è ancora possibile vederlo. Qui sotto vi riportiamo il testo tradotto. Kherson si arrese. ...

TPI

