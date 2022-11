Pianeta Milan

Commenta per primo Lelesu Raisport: 'DeLui è in ritardo, ma con la Cremonese ha fatto giocato 16 minuti... Chi ha fatto male è Brahim che di minuti ne ha giocati più di 70. Poi Ballo - Touré non è Theo ......function(o){googletag.cmd.push(function(){googletag.display("rcsad_Bottom1")})},!1)si è poi ... DeLui è in ritardo, ma con la Cremonese ha giocato 16 minuti... Chi ha fatto male è ... Adani: “De Ketelaere, Thiaw e Vrackx equivalenti ai vari Theo e Brahim” Adani sul Milan: «Il lavoro della proprietà, tecnico e calciatori è eccezionale…». Le parole dell’ex calciatore ed opinionista Lele Adani ha parlato ai microfoni della Bobo Tv del Milan. Ecco le parol ...Daniele Adani, ex giocatore e oggi opinionista, durante il suo intervento alla Bobo TV su Twitch ha parlato così del Milan, tra progetto e risultati: “Il Milan è inferiore ad ...