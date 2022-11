Truffa milionaria sui farmaci

(Di venerdì 11 novembre 2022) - Informatori farmaceutici, un medico di famiglia e alcunisti della zona ionica del Cosentino, per guadagnare illecitamente ai danni del Servizio sanitario nazionale, non si facevano alcuno ...

Siracusa Press

- Informatori farmaceutici, un medico di famiglia e alcuni farmacisti della zona ionica del Cosentino, per guadagnare illecitamente ai danni del Servizio sanitario nazionale, non si facevano alcuno ...Sono i due punti chiave dell'inchiesta sulla fornituragestita dalla Protezione civile siciliana. I reati ipotizzati sono "per il conseguimento di erogazioni pubbliche' e "frode ... Sgominata banda delle Pay tv, una truffa milionaria Da influencer di Instagram multimilionario a carcerato in soli 18 mesi: la particolare storia di Hushpuppi dimostra le conseguenze della vanità.Sequestri da parte della polizia di stato in tutta Italia, scoperta la più grande associazione a delinquere di film streaming. Cosa rischia chi ne fruiva.