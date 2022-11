Sicilia | Schifani detta i tempi per nuova giunta Mercoledì giuramento

(Di venerdì 11 novembre 2022) caption id="attachment 330548" align="alignleft" width="150" Renato/caption"Era un appuntamento importante quello di oggi, alla luce delle varie tensioni che venivano descritte, che mi pare invece non ci siano state. Ho sempre detto che il mio sarà un governo aperto al confronto con le opposizioni e da parte mia non ci saranno mai pregiudiziali. Lasarà presentata tra fine settimana e lunedì prossimo, mentreci sarà ildegli assessori all'Ars. Isono scanditi, sono perentori. Occorreva partire e siamo partiti". Lo ha dichiarato il presidente della Regionena, Renato, a margine della prima seduta dellaAssemblea regionalena, che ha eletto presidente Gaetano ...

: 'Questi caduti rimarranno sempre nel cuore di tutti gli italiani' 'Questi caduti rimarranno sempre nel cuore di tutti gli italiani, sono morti portando la pace in zone di guerra, che ho ...L'ex governatore della, che avrebbe voluto tentare il bis ma ha ceduto il posto a Renatofacendo felici gli alleati e togliendo le castagne dal fuoco a Giorgia Meloni, ha giurato ...PALERMO. Saranno garantiti dal primo gennaio 2023 e per i prossimi cinque anni i collegamenti in aliscafo con le isole minori della Sicilia. Il dirigente generale del dipartimento regionale dei Traspo ...Saranno garantiti dal primo gennaio 2023 e per i prossimi cinque anni i collegamenti in aliscafo con le isole minori della Sicilia. Il dirigente generale del dipartimento regionale dei Trasporti, ...