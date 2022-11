Roma | traffico in tilt | attivisti bloccano strade davanti al Colosseo

(Di venerdì 11 novembre 2022) Ancora un blitz degliper l’ambiente a. Questa volta al centro, vicino ale non sul Gra. Glidi Ultima Generazione hanno bloccato questa mattina ilal. Seduti sulle strisce pedonali di via Celio Vibenna i ragazzi del movimento eco ambientalista hanno impedito il passaggio alle macchine per rivendicare la loro battaglia sul cambiamento climatico. “Voglio cambiare quello che la ucciderà tra qualche anno», ripete una delle ragazze rispondendo agli insulti degli automobilisti. Glisono stati fermati sul posto dalla Polizia. “Ti manderei a zappare la vigna”, ha detto un automobilista arrabbiato cercando di spostare un attivista trascinandolo sul ciglio della strada.

