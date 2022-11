Mulé | A Priolo la raffineria non chiuderà

Livesicilia.it

'Le attivita' dello stabilimento Isab diGargallo - aggiungono - sono essenziali per la Sicilia, coinvolgono circa diecimila famiglie: e' dunque necessario in vista del 5 dicembre quando ...... il governo ha accolto la nostra proposta di 'individuare gli interventi più idonei a consentire la prosecuzione dell'attività dello stabilimento die per tutelare i livelli occupazionali' ", ... Priolo, Mulè e Russo: “Impegno del governo a non chiudere”