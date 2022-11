L’ex Napoli sicuro | “Bisogna puntare solo allo Scudetto | è l’anno buono”

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 11 novembre 2022) Daniel Bertoni, ex giocatore del, è: gli azzurri devono pensare, è. Ha rilasciato queste dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport: “Questo èperal titolo e stavolta lo dico con una convinzione anche maggiore rispetto al passato. Ilè protagonista in campionato e in Champions“. BertoniHa poi continuato così: “Sono talmenteche sia la volta buona che consiglierei didirettamente tutto sulla Serie A, senza preoccuparsi troppo della coppa. Spalletti, che è mio amico e gli faccio i migliori auguri di successo, ha creato ...