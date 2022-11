Lazio | Sarri | 'La classifica conta zero | Immobile distratto e Romero'

AGI - Labatte il Monza, bissa il pesante successo nel derby di qualche giorno fa e vola al secondo ... che regala la nona vittoria in campionato alla squadra di. I biancorossi di Palladino, ...Un gol, tre punti e ladiaggancia il Milan al secondo posto a quota 30. Eppure la gara è stata tutt'altro che in discesa per i biancocelesti. Nella prima frazione Monza più ispirato e manovriero tanto che ...[themoneytizer id=”99064-6] Il gol di questa sera da parte di Luka Romero, oltre a essere valido per la vittoria dei biancocelesti ha anche alle spalle un po’ di storia. Il giocatore argentino è infa ...Il 18 novembre 2004 a Durango, in Messico, nasce Luka Romero. Il 10 novembre 2022, a una settimana dalla sua “maturità”, il ...