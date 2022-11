“Ho a che fare con un deficiente” Il fuorionda di Crosetto su Conte

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 11 novembre 2022) Unpoco elegante per il ministro della Difesa, pizzicato a dare del “” al leader di un partito di opposizione. Parliamo di Guidoe Giuseppe. Che i due non la pensino allo stesso modo, soprattutto sulla guerra in Ucraina, è cosa nota. Ma certo non si era mai arrivati a tanto. IldisuTutto nasce durante un’intervista cherilascia per un telegiornale. “Io penso che arriveremo tra centinaia di anni alla pace con piccoli percorsi che ogni volta tolgono qualcosa alla guerra”, dice. Che poi pensando di non essere registrato aggiunge: “Non mi riferivo all’Ucraina. Conoscendodirà: ‘Eh, ecco’. C’ho a checon un ...