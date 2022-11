F1 | Kevin Magnussen incredulo per la pole position a Interlagos | “È fantastico | domani mi divertirò!”

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 novembre 2022)si toglie la più grande soddisfazione della carriera e conquista una clamorosaa San Paolo! Il danese della Haas ha disputato una qualifica entusiasmante in condizioni variabili a, superando con merito il taglio in Q1 ed in Q2 prima di stampare il miglior tempo al primo tentativo del Q3 su gomme slick con asfalto umido davanti alla Red Bull di Max Verstappen per un paio di decimi. A quel punto le gocce di pioggia sono divenute sempre più consistenti sul tracciato e la sessione è stata interrotta con la bandiera rossa per l’incidente di George Russell. Alla ripresa delle operazioni, l’asfalto era ormai troppo bagnato per migliorare le prestazioni cronometriche e la situazione è rimasta di fatto congelata fino allo scadere del tempo. Il 30enne nativo di Roskilde ...