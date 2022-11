Cristina Quaranta è un fiume in piena contro Marco Bellavia

(Di venerdì 11 novembre 2022)pretende delle scuse dae a Casa Pipol ha spiegato il motivo della sua richiestascatenataai microfoni di Casa Pipol. La showgirl sostiene di volere delle scuse dall’ex compagno d’avventura perché lei non lo ha bullizzato. Anzi. Ecco cosa ha spiegato la: “La depressione diè già finita? E’ durata solo due settimane? Lui è entrato nella Casa ed aveva dei problemi e noi lo avevamo capito. Nel mio caso, però,mi deve delle scuse. Io ho detto in diretta nazionale che eravamo stati tutte delle merde ma perché in quel gioco si era un gruppo. Ma io non lo pensavo. Io nel mio caso non ho fatto ...

sostiene di non avere alcuna colpa nei confronti di Marco Bellavia . Anzi, intervistata da Casa Pipol, pretende le scuse dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip che, nel ......fuori Marco Bellavia - 9 giorni in Casa Ginevra Lamborghini - 14 giorni in Casa Giovanni Ciacci - 11 giorni in Casa Sara Manfuso - 17 giorni in Casa Gegia - 21 giorni in Casa- 31 ...Nella sedicesima puntata il Gf Vip perde una grande concorrente. Ad uscire dalla porta rossa ieri sera è stata Pamela Prati. L'ex star del Bagaglino ha perso allo scontro diretto contro Attilio Romita ...Cristina Quaranta contro Marco Bellavia: “La sua depressione è finita”, lui risponde con un “limone” a Pamela Prati, cosa è successo.