Costanza Caracciolo | “Con Vieri va tutto molto bene Mai come in questo periodo…”

OGGI

Una delle coppie più belle della tv e dello sport è quella trae Bobo Vieri. Come vanno le cose Parla l'ex Velina. Come va la relazione trae Christian Vieri Di recente si era vociferato di una possibile crisi tra i due ...TRA TANTE COPPIE CHE SCOPPIANO… - Raggiunta da Oggi,sorride: 'È vero che è un periodo in cui le coppie famose scoppiano, ma facendo corna tra me e mio marito va tutto molto, molto bene'. E aggiunge: 'Questa è l'altra faccia dei ... Costanza Caracciolo e Bobo Vieri in crisi: ecco come stanno davvero le cose La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Sono una delle coppie più attive sui social. È bastato che per qualche settimana non postassero (o taggassero) più nulla per allarmare i fan. E l'ex Velina svela a Oggi che cosa sta succedendo ...