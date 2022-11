Comune di Borgosatollo | Concorso per 1 Agente Polizia Locale

(Di venerdì 11 novembre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale comedi, categoria C1. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diE' indettopubblico, per esami, per la copertura di un posto didia tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica ed economica C1. Requisiti ed Invio della Domanda La scadenza per la presentazione delle domande é trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo ...

La Voce del Popolo

... compreso la realizzazione della tangenziale, che, meglio ricordarlo, è a costo zero per il... Una volta realizzato il tratto che va dalla Bresciaalla ex Sei, faremo in modo che la ...Per la zona 1 (che comprende il territorio deldi Brescia e quindi anche la metropolitana ... Caino, Nave, Gussago, Collebeato, Cellatica, Roncadelle, Castel Mella, Flero,, ... Un nuovo asilo per Borgosattolo L’opera dal costo complessivo di 215,216 mila euro è totalmente finanziata dalla Provincia di Brescia, proprietaria della strada provinciale SP77 al confine tra Borgosatollo e Castenedolo. Nessun ...