Aumentare le buste paga con più welfare aziendale

(Di venerdì 11 novembre 2022) Che non ci fossero i soldi per aggredire il costo del lavoro, questo si sapeva. Quindi, non deve sorprendere quanto emerso dal dialogo Governo - organizzazioni sindacali. Però, se non ci sono soldi almeno liberiamo ilda oneri burocratici inutili e il più delle volte dannosi. Il ragionamento è semplice. Ogni anno nel privato vengono corrisposti circa 360 miliardi di retribuzioni. Sono gli stipendi che le imprese private italiane, tutte, corrispondono ai propri lavoratori. Su queste ingenti somme di denaro lo Stato incassa 140 miliardi di contributi previdenziali e circa 90 miliardi di Irpef. Questa è la situazione di partenza. Quando si afferma di voler ridurre il costo del lavoro, tecnicamente si intende disporre una norma che sostanzialmente determini un minor incasso degli oneri sopra descritti a vantaggio di imprese e lavoratori. ...

