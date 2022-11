‘Zootropolis+’ | sei corti da non perdere sul mondo «ricchissimo» di ‘Zootropolis’

Leggi su funweek

(Di giovedì 10 novembre 2022) Su Disney+, dal 9 novembre, è disponibile Zootropolis+ e siamo certi che farà la felicità di tutti gli appassionati del film d’animazione del 2016. Si tratta di una mini-serie composta da sei episodi che scava un po’ più a fondo nelle vite di alcuni personaggi iconici della pellicola: da Fru Fru all’amatissimo Flash. Un nuovo salto, più che gradito, neldi Zootropolis. LEGGI ANCHE: ‘Disney 100 – The Concert’, un grande evento all’Arena di Verona Dietro la macchina da presa, troviamo Trent Correy e Josie Trinidad. Il primo ha debuttato con il corto Drop e ha poi diretto La Storia di Olaf con Dan Abraham. Josie aveva invece già lavorato a Zootropolis in veste di Co-Head of Story. «La verità è che qui in Disney hanno introdotto un programma. Chiunque può pensare a una storia e presentarla, anche in forma anonima. Stavo ripensando ai nostri film del passato ...