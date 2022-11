Calciomercato.com

Ildi Antonio Conte vuole rinforzarsi a gennaio. Il tecnico italiano avrebbe già fissato ... Già in estate gli Spurs erano stati molto attivi, con setteentrate, ma con solo Ivan Perisic ......delle partite del 9 novembre Partiamo come sempre dall'Italia che per la Serie A presenta...00 INGHILTERRA EFL CUP Arsenal - Brighton 20:45 Newcastle - Crystal Palace 20:45 Nottingham -... Tottenham, nuove voci sul futuro di Conte | Mercato Dopo l'importante vittoria ottenuta contro l'Inter lo scorso turno, la Juventus è chiamata a ripetersi questa sera nel match contro l'Hellas Verona in programma alle ore 18:30. Dopo ci sarà la sfida a ...Mancano ancora diversi mesi alla doppia sfida di Champions League contro il Tottenham nei prossimi ottavi di finale. Gli Spurs, che per la gara di andata dovranno fare a meno di Hojbjerg squalificato, ...