The Land of Dreams | video intervista a Stefano Fresi | Caterina Shulha e Nicola Abbatangelo

Il disastro è servito - UK 2021 - 92 - ( la recensione ) - 3.8/5of Dreams - Italia 2022 - 110 - ( la recensione ) - 1.5/5 Il piacere è tutto mio - UK 2022 - 97 - ( la recensione ) - 3.6/5 ...Worldwide, thousands of cities and coastal towns are threatened by rising sea levels, floods anderosion. Responses to these threats range from relocating art works to higher ground, as...BRUGHERIO – MONZA BRIANZA / Perdere la vita per la foga di un automobilista. È quanto accaduto al 42enne Simone Vulcano che, in sella alla sua Honda sulle strade di Brugherio, in provincia di Monza, s ...L'impatto sulla strada statale 118. L'uomo - si tratta di un 66enne - è stato ricoverato in codice rosso al Civico per alcuni gravi traumi alle gambe. La prognosi resta riservata ...