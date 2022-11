Scherma | Coppa del Mondo Algeri 2022 | otto sciabolatori azzurri accedono in tabellone

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 novembre 2022) Prima giornata di gare adper ladeldi sciabola. Oggi si sono tenute le qualificazioni alprincipale con l’Italia che si è ben comportata anche nella gara maschile. Se sono nove le azzurre che scenderanno in pedana, sonogliche domani proveranno a giocarsi la prima vittoria stagionale. Vista la loro presenza tra i migliori sedici della classifica mondiale, Luca Curatoli e Luigi Samele erano già presenti in. Al campano ed al pugliese si sono poi aggiunti Pietro Torre, Michele Gallo, Giovanni Repetti, Giacomo Mignuzzi, Dario Cavaliere, Matteo Neri e Riccardo Nuccio. Davvero eccellente la fase a gironi di Mignuzzi (6-0), Torre (5-0), Repetti (5-1) e Gallo (5-1), che hanno staccato subito il pass per gli assalti ...