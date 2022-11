Piove | recensione | annegare nella colpa

Leggi su screenworld

(Di giovedì 10 novembre 2022) Una fogna a cielo aperto. Puzzolente, melmosa, contagiosa. È una Roma putrida, svuotata della sua antica bellezza. Poche panoramiche, pochi campi lunghi, poco respiro nelle inquadrature. Non c’è spazio per monumenti, strade e palazzi. Qui stiamo parlando solo e soltanto di persone. E in questa Roma le persone fanno schifo, stanno male, covano rancore. Il meteo prevede sempre pioggia, ma nulla può lavare via lo sporco nell’animo di questa gente balorda. Apriamo la nostradi, opera seconda (la prima in solitaria) di Paolo Strippoli, calandovi subitotorbida atmosfera di un horror familiare che scava negli anfratti più scomodi del trauma. Quello che ristagna, non prende aria ma cerca sempre di venire a galla con prepotenza. Per questo guardaresignifica uscire dalla sala sentendosi sporchi. E ...